Wspomina nagłą śmierć mamy. Jolanta Kwaśniewska nie zdążyła się pożegnać

Choć prezydentura Aleksandra Kwaśniewskiego zakończyła się w 2005 roku, to jego małżonkę Jolantę nadal wspomina się ją jako pełną klasy pierwszą damę, która reprezentowała nasz kraj na najwyższym poziomie.

Jolanta Kwaśniewska zdecydowała się wrócić w rozmowie do bolesnej chwili, która do dziś tkwi w niej niczym niezagojona rana. Mowa o śmierci matki, której nikt się nie spodziewał.

Siostra Kwaśniewskiej od razu wywnioskowała, że chodzi o problemy z sercem . Mimo szybkiej reakcji, kobiety nie udało się uratować. A Jolancie Kwaśniewskiej nie udało się z nią pożegnać, ponieważ nie dotarła do Gdańska na czas , mimo iż wyruszyła od razu, gdy dowiedziała się o złym stanie mamy. Cała sytuacja była niespodziewana i zdruzgotała członków rodziny.

