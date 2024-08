Wspomina zmarłą siostrę. "Już 5 lat bez Ciebie"

"Hotel 52", "Przyjaciółki", "Prawo Agaty" czy "Na Wspólnej" to seriale, w których mogliśmy oglądać Laurę Breszkę. Choć aktorka nie może narzekać na brak ról, w jej życiu prywatnym nie brakowało tragedii. W 2020 roku opublikowała post, w którym poinformowała, że dokładnie rok wcześniej straciła swoją starszą siostrę, Olivię. Kobieta miała 36 lat. Osierociła 2-letniego syna.

W dalszej części wpisu wyznała, że żałuje, że tak długo wstrzymywała się z tą informacją. "Dziś tego żałuje z różnych powodów. I myślę sobie — to Olivia nalegała na napis "Wasza pamięć o mnie, to moje życie teraz" na grobie taty" - dodała.

Pod publikacją pojawiły się liczne kondolencje. "Bardzo mi przykro..", "Tulę mocno! U mnie z bracholem 10.10 3 lata", "Najpiękniej uśmiechnięta dziewczyna w szkole. Wciąż trudno w to uwierzyć" - czytamy w komentarzach.

