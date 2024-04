Źródło zdjęć: © Adobe Stock | africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy)

Wstajesz w nocy do łazienki? Pamiętaj o ważnej zasadzie

Zdarza ci się wstać w nocy, by odwiedzić łazienkę? Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na drobny detal, który uczyni powrót do snu znacznie łatwiejszym.

Chociaż prawie każdy chociaż raz obudził się w nocy z potrzebą skorzystania z toalety, u niektórych jest to częsta sytuacja. Jeżeli jednak nocne wizyty w łazience stają się zbyt częste, warto porozmawiać o tym z lekarzem.

Przyczyną mogą być choćby większe ilości spożywanych płynów jak herbata czy woda, które mogą powodować, że nasz pęcherz sygnalizuje potrzebę wybudzenia. Gdy już wstaniemy z łóżka, kluczowe staje się to, by móc jak najszybciej powrócić do snu, co czasem sprawia kłopoty. O czym warto pamiętać?

Przymus oddawania moczu to czynnik wybudzający, negatywnie odbijający się na jakości nocnego wypoczynku. Kiedy musimy wybudzić się, wstać i udać się do łazienki, zmierzymy się z chłodniejszym powietrzem, co dodatkowo nas rozbudza. Istnieje też coś, czego lepiej unikać przy takich nocnych eskapadach.

Mowa tu bez wątpienia o intensywnym świetle, które zaburza wydzielanie melatoniny, niekiedy określanej mianem "hormonu snu". Jej zniżony poziom sprawia, że znacznie trudniej jest ponownie zasnąć. Z tego względu warto wyposażyć się w lampkę nocną, która emituje delikatne światło i to jej używać, kiedy wstajemy w nocy do łazienki. Delikatne światło, pozwoli uniknąć pełnego wybudzenia i ułatwi szybki powrót do snu.

Jak szybko wrócić do snu?

Problemy z zasypianiem to codzienność dużej części społeczeństwa. Żeby ułatwić sobie ten proces, dobrze jest trzymać się kilku zasad. Przed położeniem się do łóżka, unikajmy korzystania z telefonu czy komputera. Ciekawszym wieczornym zajęciem może okazać się lektura książki, którą od dawna odkładamy "na potem". Przed snem dobrze jest też wywietrzyć sypialnię, oraz zadbać o to, aby w pomieszczeniu panował mrok.

Późną wieczorową porą zrezygnujmy też z alkoholu, który nie tylko zwiększa produkcję moczu, ale i negatywnie wpływa na jakość snu. Kiedy musimy wstać w nocy, po opuszczeniu łazienki lepiej nie rozmyślać nad pozostałą ilością snu, a zamiast tego skoncentrować się na relaksie i spokojnym oddychaniu. Jakość godzin spędzonych na spaniu wcale nie musi się przekładać na jakości wypoczynku. Czasem i krótszy, ale głęboki sen sprawi, że rano będziemy wypoczęci.

