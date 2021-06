Zabiła swojego męża gwałciciela. Grozi jej dożywocie

Jej prawniczki podkreślają, ze kobieta dopuściła się zbrodni, ponieważ ze strony państwa nie dostała żadnej pomocy. - Sądownictwo jest wciąż zbyt wolne, niewystarczająco reaktywne i zbyt pobłażliwe wobec sprawców, którzy mogą kontynuować znęcanie się nad ofiarami (…). To dokładnie to, co może popchnąć zdesperowaną kobietę do zabicia, by sama mogła przeżyć - mówiły w wywiadzie dla AFP.