Wsunęła na siebie fioletową sukienkę. Wyglądała jak milion dolarów

Sylwia Bomba dała się poznać fanom dzięki udziałowi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Największą popularność zdobyła jednak dzięki mediom społecznościowym, gdzie obserwuje ją ponad 917 tys. użytkowników. To właśnie tam pochwaliła się swoimi nowymi stylizacjami.

Celebrytka pokazała się fanom w kilku outfitach, które świetnie sprawdziłyby się nie tylko na wakacje, ale również na wesele. Wśród nich można było dostrzec fuksjową bieliźnianą sukienkę. Model z wytłoczoną panterką w tym samym kolorze dodawał jej stylizacji drapieżności, a prosty krój sprawił, że prezentowała się niezwykle elegancko. Kreacja maxi to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeśli zależy nam na stroju, który nie spłata nam figla podczas szaleństwa na parkiecie.

Warto dodać, że model z dekoltem w kształcie litery "V" został skonstruowany tak, by panie mogły swobodnie nosić go ze stanikiem. To z kolei ważna informacja dla kobiet z większym biustem.