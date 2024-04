Wsyp do odpływu. Wyżre wszystkie resztki

Wsyp do odpływu. Wyżre wszystkie resztki

Resztki jedzenia, które wpadają do odpływu kuchennego, mogą powodować jego zapychanie się, a także wydzielanie nieprzyjemnego zapachu. Na szczęście istnieje prosty sposób na uniknięcie tych problemów. Wystarczy wrzucić do odpływu jeden produkt, który błyskawicznie usunie niechcianą woń i pozostałości zanieczyszczeń.

Współczesne systemy odpływowe są wyposażone w specjalne kratki, które mają na celu zatrzymywanie resztek jedzenia, a w przypadku odpływów łazienkowych - włosów. Dzięki temu do rur przedostaje się mniej zanieczyszczeń. Niemniej jednak, zdarza się, że kratka przesuwa się lub zanieczyszczenia są na tyle drobne, że bez problemu przechodzą przez nią.

W takim przypadku po kilku dniach, z zlewu może zacząć wydobywać się nieprzyjemny zapach. Istnieje jednak proste rozwiązanie tego problemu. Wystarczy wsypać do odpływu pewien składnik, który większość z nas ma w swoim domu.

Jak zauważyć, że odpływ jest zatkany?

Zatkany odpływ to sytuacja, która często zaskakuje. Zazwyczaj odpływ zatyka się powoli i niezauważalnie. Wystarczy wlać do niego resztki tłuszczu czy umyć naczynia bez użycia kratki, a po kilku dniach zaskoczenie jest gwarantowane - woda nie schodzi w głąb rur.

Na szczęście, w takiej sytuacji nie trzeba od razu dzwonić do hydraulika. Wystarczy wsypać do rur hojną porcję sody oczyszczonej z dodatkiem octu albo kwasku cytrynowego, a następnie zalać odpływ litrem gorącej wody.

Soda oczyszczona w połączeniu z kwaskiem lub octem wchodzi w silną reakcję chemiczną. Woda w odpływie zacznie buzować, ale po kilku minutach zjawisko to powinno ustać. Taka mieszanka poradzi sobie z zapchanym odpływem. Jeśli jednak problem nie zniknie, oznacza to, że do zatkania doszło w rurach — wówczas konieczne jest skontaktowanie się z hydraulikiem.

Jak pozbyć się przykrego zapachu z odpływu?

Czasami zdarza się, że nawet jeśli odpływ nie jest zatkany, wydobywa się z niego nieprzyjemny zapach, który unosi się w kuchni, a niekiedy w całym domu. Jeśli chcesz się go pozbyć, wypróbuj ten prosty patent.

Weź do ręki mydło w kostce i zetrzyj je na tarce o drobnych oczkach. Następnie wsyp wiórki do odpływu i zalej je niewielką ilością ciepłej wody z kranu. Mydło usunie tłuszcz i nieczystości, a także przykry zapach. Jeśli chcesz wzmocnić efekt czyszczący, do mydła dodaj łyżkę sody oczyszczonej. Wzmocni ona działanie mydła i usunie resztki jedzenia. Dla najlepszych efektów taki zabieg powinno się powtarzać raz w tygodniu.

