Wsyp do wody i podlej rośliny. "Efekt wow" gwarantowany

Zwykle stosujemy go w kuchni, słodzimy nim napoje, ale okazuje się, że można wykorzystać go też do zasalania roślin ogrodowych lub kwiatów ciętych. Prosta do wykonania odżywka z cukru może wzmocnić rośliny, ale stosowana zbyt często i bez umiaru może działać niekorzystnie. Jak używać cukru do zasilania roślin?

Cukry, które powstają między innymi w procesie fotosyntezy, są istotnym składnikiem odżywczym dla organizmu roślinnego. Wspierają one wzrost i rozwój roślin, a także poprawią ich ogólna kondycję i odporność. Pamiętajmy jednak, że nie są to takie same cukry, jak ten spożywczy, czyli sacharoza używana przez nas powszechnie w kuchni. Ponadto, tradycyjne węglowodany, a więc i cukier, nie będą działały tak, jak tradycyjne nawozy, ponieważ system korzeniowy roślin nie przyswaja ich bezpośrednio z podłoża.

Cukier ma za to inne pozytywne działanie, wspierające rośliny - pobudza rozwój mikroorganizmów glebowych, wpływających na powstawanie materii organicznej. Dzięki temu roślina ma optymalne warunki glebowe, co przekłada się na lepszy rozwój systemu korzeniowego oraz nadziemnych organów roślin (pędów, liści, kwiatów, owoców).

Najlepszą i najszybciej działającą odżywką na bazie cukru spożywczego będzie roztwór wodny do podlewania roślin. Dostarczony do podłoża w takiej formie cukier będzie stymulował rozwój wspomnianych już organizmów glebowych, w tym pożytecznych bakterii, co jednocześnie ograniczy występowanie szkodliwych organizmów w podłożu (np. nicieni atakujących korzenie roślin). Można też ewentualnie posypać podłoże cukrem i następnie dokładnie podlać, by cukier się rozpuścił.

Jakie rośliny dobrze reagują na nawożenie cukrem?

Zasilanie cukrem (lub jego wodnym roztworem) sprawdza się dobrze w uprawie zarówno roślin doniczkowych (np. paproci), jak i ogrodowych (w tym np. warzyw – pomidorów, ogórków). Dzięki stosowaniu takiej odzywki można wyraźnie pobudzić wzrost uprawianych roślin. Zasilając cukrowym nawozem dojrzewające pomidory, można poprawić ich smak.

Cukier można także zastosować do zasilenia trawnika, aby polepszyć jego wzrost i zagęszczenie. W tym przypadku również najlepiej przygotować roztwór cukru z wodą i podlewać nim murawę. Należy jednak pamiętać, żeby nie stosować takiej formy nawożenia zbyt często i nie zastępować nią całkowicie tradycyjnego nawożenia trawnika.

Nadmiar nawożenia cukrem

Nawóz przygotowany na bazie cukru może wzmocnić i pobudzić rośliny do wzrostu, ale nie można przesadzać z jego ilością lub stosować zbyt często. Zbyt duże ilości cukru dostarczane do gleby mogą sprzyjać rozwojowi grzybów i obniżać zasobność podłoża. Dodatkowo, słodki roztwór nadmiernie stosowany w ogrodzie będzie wabił mrówki oraz inne owady, które mogą następnie żerować w obrębie systemu korzeniowego roślin.

Jak stosować cukier do nawożenia?

Aby przygotować prosty nawóz z cukru do podlewania roślin, wystarczy 30 g cukru (ok. 2 łyżki stołowe) rozpuścić w jednym litrze wody. Następnie całość należy dokładnie wymieszać, aż do rozpuszczenia się kryształków cukru. W podobny sposób możemy rozpuścić tabletkę glukozy (ciepłą woda przyspieszy rozpuszczenie cukru). Jedną łyżeczkę cukru możemy dodać też bezpośrednio do konewki z wodą, gdy podlewamy rośliny. Uzyskanym roztworem (po wystudzeniu) można bezpośrednio podlewać rośliny w ogrodzie, np. pomidory lub uprawiane w doniczkach.

Nawóz z cukru stosujemy nie częściej niż raz w miesiącu w czasie intensywnego wzrostu roślin (wiosna/lato), a pod jedną roślinę (lub krzew) wystarczy 200 ml roztworu, aby nie potęgować rozwoju grzybów lub gnicia korzeni.

Cukier wzmacnia kwiaty cięte w wazonie