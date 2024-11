Wsyp do wody i namocz skarpetki. Po pół godziny będą śnieżnobiałe

Białe skarpetki mają tendencję do szybkiego brudzenia się i mechacenia, co sprawia, że często po praniu nie wyglądają najlepiej. Nawet specjalne proszki do prania z wybielaczem nie zawsze sobie radzą z widocznymi na bieli zabrudzeniami. Zanim zdecydujesz się na zakup nowych par, wypróbuj domowej roboty płukankę, która upora się z trudnymi plamami.

Białe materiały szybko "łapią" zabrudzenia, a z czasem też żółkną lub szarzeją. W takich sytuacjach często sięgamy po kosztowne detergenty lub wybielacze, które przywracają im śnieżną biel. Jednak wybielacze mogą podrażniać skórę i wywoływać dolegliwości zdrowotne, dlatego warto rozważyć domowe sposoby. Jednym z nich jest użycie sody oczyszczonej lub octu, które są nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne dla naszego zdrowia. Oba te składniki prawdopodobnie masz już w swojej kuchni.

Soda oczyszczona i ocet dobre na wszystko

Aby skutecznie wyczyścić białe skarpetki, warto przygotować roztwór, który nie tylko wybieli materiał, ale również go zdezynfekuje, co ma znaczenie szczególnie przy problemach z nadmierną potliwością stóp. Do przynajmniej litra ciepłej wody należy dodać dwie łyżki sody oczyszczonej - w przypadku większych zabrudzeń można tę ilość podwoić. W tej mieszance skarpetki powinny się moczyć przez minimum pół godziny, po czym można je normalnie wyprać w pralce. Gdy wyschną, będą wyglądać jak nowe.

W przypadku braku sody można użyć octu. Do litra ciepłej wody należy dodać szklankę octu, a następnie moczyć w tym roztworze skarpetki, również przez pół godziny. Po tym czasie należy je normalnie wyprać w pralce, co m.in. zniweluje zapach octu.

Nie masz sody ani octu? Użyj skorupek jaj

Soda i ocet to ekologiczne rozwiązania. Jeśli nie masz ich akurat pod ręką, skorupki jajek mogą być alternatywą do wybielania tkanin. Pomimo że wydaje się to mało prawdopodobne, dzięki wybielającym właściwościom skorupek, efekt "wow" jest gwarantowany. Przed użyciem skorupki należy oczyścić, umieścić w woreczku do prania bielizny i wrzucić do bębna ze skarpetkami. Po wypraniu i wyschnięciu znów będą śnieżnobiałe.

