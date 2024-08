Wsyp na dno doniczki. Wrzosy będą kwitły aż do zimy

Wrzos to roślina wieloletnia z rodziny wrzosowatych. Występuje w całej Europie. Wyróżnia się wyjątkowymi, drobnymi, dzwonkowatymi kwiatami o charakterystycznym, różowo-fioletowym kolorze. Mimo licznych właściwości prozdrowotnych najczęściej wykorzystywana jest jako roślina ozdobna.

Kwitnące wrzosy stanowią prawdziwą ozdobę balkonu czy ogrodu. Odpowiednio pielęgnowane cieszą oko od dwóch do nawet trzech miesięcy. Jak przedłużyć okres ich kwitnienia? Przeprowadź jeden zabieg zaraz po zakupie sadzonki, a roślina odwdzięczy się pięknym wyglądem.

Na całym świecie występuje ok. 300 gatunków wrzosów . Każdy z nich różni się od siebie kolorem, wyglądem i rozmiarem. Część z nich kwitnie już w sierpniu, podczas gdy inne w pełni rozwijają się dopiero w październiku. Pod koniec lata w sklepach i marketach ogrodniczych pojawiają się pierwsze, wczesne odmiany. To jedna z najpopularniejszych, jesiennych roślin balkonowych.

Jak dbać o wrzosy? Jeśli masz zamiar uprawiać je na balkonie, zaraz po zakupie przesadź je do większej doniczki z drenażem. W przypadku pojedynczej sadzonki średnica pojemnika powinna wynosić co najmniej 15 cm. Dzięki temu roślina będzie miała szansę się rozrosnąć. Nie zapomnij też o odpowiedniej ziemi. Wrzosy najlepiej rozwijają się w suchej, przepuszczalnej i piaszczystej glebie o kwaśnym lub lekko kwaśnym odczynie. Kupisz ją w każdym sklepie ogrodniczym.

