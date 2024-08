Ziemiórki to muchówki z rodziny ziemiórkowatych. Dorosłe osobniki przypominają małe, czarne muszki. Żyją zaledwie tydzień. W tym czasie samica jest w stanie złożyć nawet 100 jaj w ziemi, z których wykluwają się niewielkie larwy.

To właśnie one stanowią największe zagrożenie, bowiem żywią się korzeniami roślin, poważnie je uszkadzając. Z kolei pędraki to larwy chrabąszczy majowych. Żyją w glebie i podobnie jak ziemiórki, uszkadzają korzenie.