Rozsyp w zakamarkach. Pluskwy wyginą co do jednej

Dlaczego ziemia okrzemkowa tak działa na pluskwy? Ta w czystej postaci jest tak naprawdę połączeniem cząsteczek dwutlenku krzemu, które tworzą niewielkie płytki, posiadające ostre krawędzie. Dzięki temu przyczepiają się do pluskiew, przenikają do wnętrza ich egzoszkieletu i tym samym doprowadzają do śmierci pasożyta. Co więcej, ziemia okrzemkowa sprawdzi się nie tylko w przypadku problemów z pluskwami, lecz także, m.in. kleszczami.