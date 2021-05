wszechmocne. Firmę prowadzi z mamą, babcią i bratem. "Miałam 200 zł na start"

Wstrzeliłyśmy się w idealny czas z naszym biznesem. W Polsce zmieniała się świadomość dotycząca zero waste, trend stawał się coraz bardziej popularny. Dużo osób się nim interesowało i stąd zapotrzebowanie na takie produkty. Początki były trudne, nie było sklepu internetowego, zamówienia zbierałyśmy do zeszytu. Teraz jak o tym myślę, wydaje mi się to niemożliwe do realizacji. A jednak. Nasz biznes w dużej mierze rozwinął się dzięki działalności w social media. To na Instagramie zdobyliśmy pierwszych klientów. Sklep internetowy stworzyłyśmy w tydzień, był bardzo prosty, a sprzedawałyśmy tam sześć produktów. Nie zakładałam wtedy, że to się tak rozrośnie.