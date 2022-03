Wszystkie związki kończyły się z hukiem. W końcu zrozumiała dlaczego

"Jestem osobą, która zniszczyła waszą karierę. Jestem przyczyną złej sytuacji w waszym związku. Poza tym jestem źródłem waszych ciągłych bólów głowy" – tak mógłby się przedstawić nasz wewnętrzny sabotażysta. Każda z nas go zna, bo ile razy same sobie rzucamy kłody pod własne nogi i same podcinamy swoje skrzydła?