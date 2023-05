Wszystko o hennie. Stylizacja brwi może podnieść naszą samoocenę

Co trzeba wiedzieć o hennie?

– Henna pudrowa to naturalny preparat pochodzenia roślinnego, który pozyskuje się z liści lawsonii. Używamy jej do przyciemnienia włosków brwi i skóry. Jest bezpieczna dla struktury włosa, ponieważ jej aktywatorem jest woda mineralna a nie woda utleniona, którą dawniej stosowano do mieszanek z henny. Błędnie mówi się, że hennę pudrową nakładamy również na rzęsy. Natomiast tak naprawdę do stylizacji rzęs używamy produktu specjalnie do tego zaprojektowanego. Aby stały się ciemniejsze, trzeba użyć farbki (henny w kremie) – wyjaśnia Justyna Suchańska, kosmetolożka i założycielka Jussie Skincare.