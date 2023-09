Wtargnął na wybieg. Wszyscy patrzyli tylko na niego

To nie był zwyczajny pokaz mody, który poszedł zgodnie z planem. A na pewno nie w oparciu o scenariusz reżysera pokazu czy wizję samego projektanta. Mało kto wiedział, że model na wybiegu, ubrany w prześwitujący worek na śmieci, to oszust. Ludzie wyciągnęli aparaty, nagrywając spektakularne show z myślą, że nietypowa stylizacja na wybiegu jest dziełem artysty. Miny widzów, przeglądających sylwetkę "modela" od stóp do głów i doszukując się w kreacji zamysłu projektanta, są bezcenne.