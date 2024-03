Wybaczyła partnerowi zdradę. "Nasze życie intymne umarło"

- Jestem mu wdzięczna, że w chwilach złości przyjmował moje emocje i nie stawał w kontrze. To zachowanie udowodniło mi, że zdrada była tylko jednorazowym wybrykiem, a on naprawdę się stara o to, żebym mu wybaczyła. Ja za to próbowałam nie wracać myślami do tego, co było. Na początku przychodziło mi to z trudem, ale z czasem coraz mniej rozpamiętywałam. Nie żałuję, że dałam mężowi drugą szansę - stwierdza.