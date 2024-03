Zdradził ją kochanek. "Większy cios niż niewierność męża"

– Poczułam się, jakby ktoś dał mi w twarz. Gdy spytałam o to Daniela, przyznał, że w międzyczasie kogoś poznał i po prostu się pogubił, ale to ja jestem wciąż najważniejsza. Dla mnie był to jednak koniec znajomości. Nie mogłam pogodzić się, że zdradził mnie facet, dla którego chciałam poświęcić wszystko, co do tej pory zbudowałam, przede wszystkim rodzinę. Dla którego postawiłam wszystko na jedną kartę. Nawet niewierność męża nie zabolała mnie tak bardzo – twierdzi Ewelina.