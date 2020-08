Wybory na Białorusi. Co dzieje się z żoną Alaksandra Łukaszenki?

Alaksandr Łukaszenka właśnie wygrał po raz kolejny wybory prezydenckie na Białorusi, co nie do końca spodobało się części obywateli. Zawieszono internet i nie wiadomo do końca, do jakich sytuacji tam dochodzi. Podobnie mało wiadomo, co obecnie dzieje się z jego żoną, Haliną.

Halina Łukaszenka, zona prezydenta Alaksandra Łukaszenki w lokalu wyborczym podczas wyborów prezydenckich na Bialorusi (East News)