Wybranka oszukała rolnika. Prawda wyszła na jaw dzięki jej siostrze

Biorąc pod uwagę wszystkie fakty i swoje odczucia, Tomasz K. podjął decyzję. - Ja w tym momencie boję się zaryzykować kolejnym spotkaniem i nie chcę. (...) Chciałbym wrócić do domu sam, chcę zostać sam. To moja decyzja (...) Czuję się trochę rozczarowany, bo tkwi we mnie ten obraz, że mówi to, co chcę usłyszeć, a nie to, co czuje - oznajmił.