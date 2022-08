Wychodzisz ze sklepu z kilkoma torbami? Sprawdź, czy nie łapiesz się na te sztuczki

Jak nie kupować za dużo?

Pierwszym, o czym musisz zapomnieć, jest branie na samym początku dużego i szerokiego wózka (jeżeli faktycznie nie masz w planach dużych zakupów spożywczych). Dlaczego? Im większy wózek, tym więcej miejsca, by go zapełnić. To sprawia, że myślisz sobie "a, wrzucę jeszcze to", ponieważ wydaje ci się, że nie zrobiłeś/aś wielkich zakupów.