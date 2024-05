Wychowała 24 dzieci. Mama Zawieruchy wyznała, że nie zawsze było łatwo

- Z tego byliśmy bardzo dumni, zadowoleni, bo komuś pomagamy, przede wszystkim dzieciom. Bardzo nam na tym zależało, kiedy słyszeliśmy, że są dzieci opuszczone, odrzucone, niekochane, to my postanowiliśmy z mężem, że będziemy ich wspierać, kochać każdego dnia - powiedziała mama Rafała i Grzegorza w studiu "Dzień Dobry TVN".

- Opuścił się w nauce. My już wtedy mieliśmy pierwsze dzieci. Poświęcaliśmy im dużo czasu, a mniej tym naszym biologicznym i to się troszeczkę odbiło na Rafale - wspomina Anna Zawierucha.

Chłopiec zaczął sprawiać kłopoty, na co zwrócili uwagę nauczyciele. - W szkole zaczął pokazywać swoje niezadowolenie. Skądś sprowadzili z kolegą tabakę do szkoły. Dyrektor nas wezwał do szkoły. Pani wychowawczyni mówi tak: 'To jest właśnie jego odreagowanie na to, że wy wzięliście inne dzieci do domu' - opowiadała mama Rafała. Rodzinie udało się jednak przetrwać trudne momenty.