"Wychowaliście dziwaka i mordercę". Ujawniono treść kartki znalezionej na grobie rodziców Putina

List Cybaniewej adresowany do rodziców Putina znalazł strażnik cmentarza. Natychmiast zaniósł ją na najbliższy posterunek policji. Kobietę zidentyfikowano za pomocą nagrań z monitoringu. Rosjanka miała od razu przyznać się do tego, że napisała notatkę. Potwierdziły to także badania DNA oraz ekspertyza grafologa.