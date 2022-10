Zostawiła list na grobie rodziców Putina. Taka kara grozi Rosjance

Rankiem 10 października do mieszkania 60-latki wszedł policjant i odprowadził ją do komisariatu, gdzie była przetrzymywana do następnego dnia – informuje Meduza. Następnie została doprowadzona do Nadmorskiego Sądu Rejonowego. Jej wyznaczony z urzędu obrońca Siergiej Tarusow twierdzi, że grożą jej zarzuty za "propagowanie nienawiści i wrogość rasowej, narodowej lub religijnej". Grozi jej do pięciu lat więzienia.