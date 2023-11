Wyciągnij z doniczki. Storczyk zacznie kwitnąć jak nigdy

Jesień to tzw. okres przejściowy dla storczyków, w którym wymagają one odpowiedniego przygotowania do zimy. Co to dokładnie oznacza? Rośliny te przechodzą wówczas w stan uśpienia, a wraz z tym z ich doniczek należy wyjąć wszelkie odżywki. W tym czasie warto zrezygnować także z nawozów, nawet domowych. Mogą tylko zaszkodzić.