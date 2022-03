Wydaje 5 tysięcy co miesiąc na operacje. Oto jakie są efekty

Na pierwszą operację plastyczną zdecydowała się jako dwudziestolatka - powiększyła sobie piersi z miseczki B do E. Później korzystała z wielu innych zabiegów. Jak opisuje "Daily Mail", kobieta przeszła m. in. liposukcję czy brazylijski lifting pośladków - zabieg, w którym pobiera się nadmiar tłuszczu z ud i przenosi się go na pośladki, sprawiając, by były pełniejsze. To jednak nie koniec długiej listy operacji.