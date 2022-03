Young Leosia podbija świat rapu. Kim jest gwiazda?

Pierwszego singla ("Wyspy") wydała w 2020 roku, jednak nie przebił się on do szerszej publiczności. Prawdziwym sukcesem były jednak wydane rok później "Szklanki". "Wydałam ten singiel w trakcie pandemii, która dla wielu młodych ludzi - w tym dla mnie - nie była przyjemnym okresem. Kiedy »Szklanki« pojawiały się w głośnikach, wielu osobom pozwalało to na reset i przypomnienie sobie, jak wyglądał świat bez obostrzeń i koronawirusa" - opowiadała Young Leosia w wywiadzie z Krzysztofem Tragarzem dla Noizz. "»Szklanki« nagrywałam wkurzona na to, co dzieje się w kraju i na to, że przez pandemię zostaliśmy zamknięci w domach" - wyjaśniała.