Wygadała się na temat pieniędzy. "Nie pochodzę z bogatej rodziny"

Pięć lat temu założyła swoją markę odzieżową , która świetnie sobie radzi. Bohosiewicz została ponadto prowadzącą popularnego reality show Netfliksa "Love Never Lies" . Teraz jest "ustawiona". Niegdyś na Instagramie wyznała, że dysponuje takim majątkiem, iż mogłaby już nigdy nie pracować. Jednak do działania napędza ją ambicja.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!