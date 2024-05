Wyglądała jak nie z tego świata. Lana Del Rey na MET Gali 2024

Tytuł wystawy otwartej w Metropolitan Museum of Art 6 maja? "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion". Dress code obowiązujący gości? "The Garden in Time". Beżowo-zielony dywan, po którym spacerowała Anna Wintour oraz czworo wybranych przez nią współprowadzących: Zendaya, Jennifer Lopez, Bad Bunny oraz Chris Hemsworth. Tak w skrócie można by podsumować pierwszy poniedziałek maja 2024 roku.