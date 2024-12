Gwiazda "M jak miłość" pozuje w bikini. Ten strój nie ma sobie równych

Rosnąca popularność sprawiła, że aktorka została zaproszona do roli prowadzącej "The Voice Kids". Nagrania pierwszego etapu niedawno się zakończyły, więc postanowiła wyskoczyć na wakacje.

Widać, że Michalina Sosna czuje się w takim kroju doskonale, a pogoda jej służy. Nie zrezygnowała z dodatków, które uzupełniły wakacyjny look . Postawiła na pokaźne okulary z pomarańczowymi szkiełkami oraz biżuterię – złote kolczyki, zegarek oraz kilka bransoletek i pierścionków. Rozpuszczone włosy dodały całości lekkości.

W ten sposób gwiazda "M jak miłość" nawiązała do najgorętszego trendu ostatnich miesięcy. Co więcej, wygląda na to, że panterka nie ma zamiaru odjeść w zapomnienie. Zwierzęce printy wkupiły się w łaski i najpierw opanowały wybiegi, a następnie popularne sieciówki odzieżowe oraz ulice. Teraz wiele osób stawia na ten wzór, nie tylko w codziennych stylizacjach.