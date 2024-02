Wygumkowane kobiety Solidarności. "Siedziały w więzieniach, były bite, poniżane, zastraszane, porywane"

To prawda. Dlatego w mojej książce padają słowa: wygumkowanie, zapominanie, niewidzenie. Kilka miesięcy temu zostałam zaproszona do współtworzenia wystawy w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu "Patriotki", która była poświęcona kobietom Powstania Styczniowego oraz Solidarności. Chciałam zaprosić niektóre z działaczek Solidarności związane z regionem, pokazać ich pamiątki. Okazało się, że dwie z osób, o których pomyślałam, już nie żyją. Zmarły kilkanaście miesięcy wcześniej. Trzecia jest bardzo chora. Wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że to, co zrobiliśmy z Piotrem, kręcąc film, a później to, co zrobiłam, pisząc książkę, to był ostatni moment, żeby się tym zająć.