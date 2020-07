Wyjątkowa sesja homoseksualnych par. Fotografka pokazała ich na ślubnym kobiercu

Sesja ślubna homoseksualnych par

- Uważam, że jako państwo europejskie powinniśmy nadążać za Europą, a nie pozostawać w niechlubnym tyle. Jako artystka nie zgadzam się na to i chciałam zawalczyć w imię wolności i tolerancji - mówi Pamela Porwen w rozmowie z WP Kobieta.

"Swoimi działaniami w Internecie czy udziałem między innymi w tym projekcie pragniemy pokazać ludziom, że miłość nie ma granic, nie ma schematów, nie da się jej kontrolować. Nasze życie jako pary nie różni się zbyt wiele od życia osób heteroseksualnych. Pracujemy, podróżujemy, śpimy, jemy, wspieramy się, kochamy, rozmawiamy, darzymy zaufaniem i troską, szanujemy. Miłość to miłość i jak każdy chcemy móc się nią cieszyć, a ślub to jedna z wyjątkowych chwil, która pamięta się do końca życia" - tłumaczą Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska.