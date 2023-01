Wykastrowała psa. Takiego finału się nie spodziewała

Wideo Katherine podbija internet

Nagranie Kennedy szybko obiegło sieć. Do tej pory internauci odtworzyli je ponad 15 mln razy. Równie chętnie je komentowali, współczując psu i zauważając, jak bardzo przeżywa kastrację. "Wygląda, jakby był w szoku", "Chyba czegoś mu brakuje. Co to może być?", "Odpuścił już czy wciąż się dąsa?" - pytali rozbawieni obserwatorzy.