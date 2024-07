Wykonaj ten zabieg. Lilie zakwitną ponownie

Warto jednak wiedzieć, że chociaż lilie uważane są za proste w pielęgnacji, to wymagają dobrze przepuszczalnej, żyznej gleby oraz stanowiska słonecznego lub półcienistego . Należy unikać miejsc, gdzie gromadzi się woda, ponieważ nadmiar wilgoci może prowadzić do gnicia bulw. Regularne podlewanie, zwłaszcza w okresach suszy, oraz odpowiednia nawożenie są kluczowe dla zdrowego wzrostu tych pięknych roślin.

Lilie zazwyczaj kwitną od późnej wiosny do wczesnego lata, czasami nawet do późnego lata, w zależności od odmiany. Przekwitanie lilii następuje zwykle po 2-3 tygodniach kwitnienia. Ważne jest, aby obserwować kwiaty i usuwać przekwitłe kwiatostany, aby nie dopuścić do tworzenia się nasion, co może osłabić roślinę.