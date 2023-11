Wykorzystał 30-latkę. Okropne, czego zażądał za "pomoc"

Wszystko zaczęło się od oferty finansowej, którą kobieta znalazła w internecie. Atrakcyjna propozycja sprawiła, że Jastrzębianka zdecydowała się zainwestować oszczędności w kryptowaluty. Zarobek miał być wysoki, a sama inwestycja bezpieczna. To spowodowało, że 30-latka zaciągnęła kredyt w banku i ulokowała około 20 tys. zł w kuszącej ofercie.

Inwestycja okazała się oszustwem i nie przyniosła kobiecie żadnego zysku, co potwierdziła w rozmowie z "Faktem" rzeczniczka policji w Jastrzębiu-Zdroju, st. asp. Halina Semik.

30-letni znajomy zaoferował swoją pomoc. Wyłudził od niej ponad 18 tys. złotych, co miało pokryć jego pracę za zamknięcie rachunku, windykację, spłatę długu, zamknięcie karty płatniczej, usunięcie danych z systemu banku, uregulowanie opłat notarialnych oraz opłatę windykatora.

Policjanci z Jastrzębskiego Wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zajęli się identyfikacją oszusta i jego aresztowaniem. 30-latek został postawiony w stan oskarżenia zarówno w sprawie oszustwa, jak i doprowadzenia kobiety do stosunku płciowego oraz innych czynności seksualnych. Zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego, grozi mu obecnie kara pozbawienia wolności wynosząca do ośmiu lat.