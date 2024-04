Zawstydzali ją z powodu rozmiaru piersi. Oto jak zareagowała

Cait Skjervem, trenerka personalna, która aktywnie prowadzi swój profil na TikToku @caitlinskjervem, doświadczyła hejtu na własnej skórze. Kobieta nosi biustonosz w rozmiarze 34 AA, co spowodowało, że była zawstydzana za posiadanie - zdaniem hejterów - małych piersi. Obecnie Skjervem regularnie publikuje w sieci treści promujące akceptację własnego ciała, niezależnie od jego wyglądu. Jej profil obserwuje już ponad 86 tysięcy użytkowników.

Na filmie, który opublikowała, Skjervem ma na sobie top z głębokim dekoltem i niebieskie dżinsy. Na początku filmu zakrywa ramionami klatkę piersiową i pokazuje zrzuty ekranu z hejterskimi komentarzami. Czytamy w nich: "Nie mogę powiedzieć, w którą stronę przechodzisz tranzycję", "To jest bardziej płaskie niż moja sklejka", "Cóż, jesteś pięknym mężczyzną".

Następnie, w rytm popularnej piosenki "I Am Woman" Emmy Meli, Skjervem odkrywa swoją klatkę piersiową, na której widoczny jest kobiecy tatuaż umieszczony pod biustem. W komentarzu pod filmem wyznała, że tatuaż "zmienił jej życie" - to dzięki niemu pokochała swoje ciało.

