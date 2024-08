Rząd zapłaci za wymianę okien. Oto kto może skorzystać

Ok, rozumiem

Rząd dopłaci do wymiany okien lub drzwi

Planujesz wymianę okien lub drzwi? Okazuje się, że rząd może ci do tego dopłacić. Wystarczy spełnić kilka konkretnych warunków.

Dzięki programowi "Czyste Powietrze" właściciele lub współwłaściciele domów mogą skorzystać z dofinansowania na przeprowadzenie termomodernizacji należących do nich budynków. Do tej pory projekt ten kojarzył się on przede wszystkim z wymianą starych pieców grzewczych. Nie wszyscy jednak wiedzą, że można także uzyskać fundusze na zakup nowych okien oraz drzwi.

Kto może skorzystać z programu "Czyste powietrze"?

Rządowy projekt "Czyste Powietrze" został wprowadzony w 2019 r. Ma on na celu nie tylko poprawę efektywności energetycznej, ale również zminimalizowanie ilości zanieczyszczeń wędrujących do atmosfery, które wytwarzane są przez przede wszystkim przez nasze stare, przydomowe piece poprzez wymianę ich na znacznie bardziej ekologiczne modele. Wiele osób także wykorzystuje program, by uzyskać dofinansowanie zakupu nowych okien oraz drzwi.

Z opcji tej mogą skorzystać jedynie nieliczni. Zalicza się do nich właścicieli oraz współwłaścicieli budynków. Nie bez znaczenia jest także dochód przypadający na każdego członka gospodarstwa domowego.

O dofinansowanie w kwocie do 40 proc. kosztów mogą starać się osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł. Dopłata w wysokości do 70 proc. może zostać przyznana właścicielom gospodarstw wieloosobowych z miesięcznymi zarobkami nieprzekraczającymi 1894 zł na każdą z osób. W przypadku jednoosobowych gospodarstw to z kolei 2651 zł.

Osoby w gospodarstwach wieloosobowych, których miesięczny dochód wynosi maksymalnie 1090 zł, mogą liczyć na wsparcie w wysokości nawet do 100 proc. poniesionych kosztów. Jeśli jednak chodzi o gospodarstwa jednoosobowe, to kwota ta zwiększa się do 1526 zł.

Jakie okna wybrać?

Dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze" można wykorzystać nie tylko na zakup nowych okien oraz drzwi, ale również niezbędnych do tego materiałów. Kwota ta może także pokryć koszty ich montażu.

Warto jednak wiedzieć, że zanim zdecydujemy się na konkretny model okna fasadowego, trzeba upewnić się, czy spełnia ono konkretne wymagania. Muszą one bowiem mieć "współczynnik przenikania ciepła Uw nie większy niż 0,9 W/m2K".

