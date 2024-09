Nałóż na brudną indukcję. Po chwili kuchenka będzie jak nowa

Tanim i skutecznym środkiem, który świetnie sprawdzi się przy czyszczeniu płyt indukcyjnych, jest także ocet. Wystarczy wymieszać go z wodą w proporcji 1:1 i przelać do butelki z rozpylaczem. Spryskać płytę tą mieszanką, pozostawić na kilka minut, a następnie przetrzeć miękką ściereczką. Ocet nie tylko usunie zabrudzenia, ale także zdezynfekuje powierzchnię, co jest dodatkowym atutem. To trik, który warto znać.