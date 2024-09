Zanurz w tym palniki. Odzyskają dawny blask

Palniki kuchenne to nieodłączny element kuchenki gazowej. Ze względu na kontakt z ogniem i jedzeniem mogą pojawić się na nich nieestetyczne przypalenia. Wymagają regularnego czyszczenia. Większość z nas odkłada to na później, przez co osad staje się naprawdę trudny do usunięcia.

Jak skutecznie wyczyścić palniki kuchenki, aby znów lśniły czystością? Sięgnij po stare, sprawdzone preparaty, które z łatwością pozbędą się wszelkich zanieczyszczeń. Większość z nich z pewnością masz już w domu.

Jak skutecznie wyczyścić palniki?

Tłuszcz, brud i resztki jedzenia to tylko kilka rzeczy, które osadzają się na palnikach gazowych. W sklepach można znaleźć wiele preparatów przeznaczonych do usunięcia spalenizny, jednak każdy z nich bazuje na bardzo silnych substancjach chemicznych. Choć są skuteczne, mogą podrażnić skórę.

Istnieje znacznie tańszy, ekologiczny i w pełni bezpieczny sposób, aby pozbyć się zabrudzeń z palników. Wystarczy, że wykorzystasz to, co najprawdopodobniej masz już w swojej kuchennej szafce. Potrzebujesz dwóch rzeczy — octu (można zamienić na kwasek cytrynowy) oraz sody oczyszczonej.

Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz gaz i zdemontuj palniki. Wlej do miski szklankę ciepłej wody, szklankę octu i 5 łyżek płynu do mycia naczyń. Dokładnie wymieszaj całość, a w tak przygotowanym płynie zanurz brudne palniki. Pozostaw je tam na pół godziny.

Rozsyp po kuchence. Będzie jak nowa

Po 30 minutach wyciągnij palniki. Posyp je sodą oczyszczoną, a następnie dokładnie wetrzyj ją w powierzchnię za pomocą szczoteczki (po wymieszaniu z odrobiną wody). Brud powinien zejść bez większego problemu. Na końcu dokładnie wypłucz palniki pod bieżącą wodą i wytrzyj je do sucha. Będą jak nowe.

Sodę oczyszczoną można wykorzystać do wyczyszczenia rusztu oraz kuchenki gazowej. Wystarczy dokładnie rozsypać ją po powierzchni płyty, a następnie wetrzeć ją wilgotną gąbką z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń. Pasta rozpuści tłuszcz i wszelkie zanieczyszczenia. Po 10 minutach należy usunąć ją przy pomocy wilgotnej ściereczki. Zabieg powtarzaj raz w tygodniu, a zapomnisz o uporczywych plamach.

