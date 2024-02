Wlej do storczyka. Zacznie strzelać nowymi pąkami

Storczyk bądź orchidea - nazwy są dwie, lecz to ta sama roślina. Najczęściej ma kremowe lub różowe kwiaty, które pięknie prezentują się we wnętrzach i zawsze wywołują zachwyt. Choć jest wyjątkowo często kupowany, nie każdy właściciel wie, jak prawidłowo należy o niego dbać. Samo regularne podlewanie bowiem nie wystarczy. Wystarczy zastosować jednak tani nawóz, a storczyk szybko odwdzięczy się pięknymi kwiatami.

Zacznijmy od tego, że już przy kupowaniu storczyka należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze - zawsze wybieraj egzemplarz, który ma wiele zdrowych pąków. Po drugie, nie mogą być one wiotczejące bądź usychające. Już wtedy będzie wiadomo, że storczyk nie przetrwa długo, a mimo twoich starań - nie wypuści kwiatów.

Trzecią i ostatnią kwestią są liście, które powinny być zielone . Jeżeli mają jakiekolwiek przebarwienia, oznacza to, że roślina jest już w słabej kondycji bądź zaczyna chorować.

Czasem dochodzi jednak do sytuacji, w której mimo regularnego podlewania, storczyk nie jest silny i zdrowy. Wówczas należy zastosować domowy nawóz, w którym główną rolę odgrywa niskoprocentowe, jasne piwo. To właśnie dzięki niemu twój storczyk odżyje, a jego nowe pąki będą pojawiać się nie tylko szybko, ale rozkwitać i obficie.

Pierwszą i główną zasadą podlewania storczyka piwem jest to, że napój nie może być smakowy (taki zawiera szkodzące barwniki oraz słodziki). Dodatkowo trzeba odstawić go wcześniej na kilka godzin - tak, aby był w pełni wygazowany. 50 mililitrów piwa należy następnie wymieszać ze szklanką wody i podlać roślinę. Taki piwny nawóz najlepiej stosować raz w miesiącu. Inaczej może zaszkodzić storczykowi i wywołać odwrotny efekt.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl