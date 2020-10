Wymowny gest księdza. Podszedł do osób broniących wejścia do kościoła

Część z nich postanowiła, że będzie bronić kościołów i ustawiać się przed wejściami do świątyń. Tak było 28 października przed kościołem na placu Trzech Krzyży w Warszawie, gdzie grupa około 30 osób ustawiła się na schodach i skandowała: "Bóg, honor, ojczyzna". W tym samym czasie uczestnicy Strajku Kobiet krzyczeli do nich: "Cała Polska was się wstydzi".

Oliwy do ognia dolał jeden z księży, którzy przedarł się przez tłum i podszedł do osób broniących wejścia do kościoła, a następnie wyciągnął dwie ręce i pozdrowił ich. Ponadto na nagraniu przesłanym do redakcji WP Kobieta widać, że duchowny był zachęcany do ustawienia się wśród grupki, którą pozdrowił, jednak nie zdecydował się na to.