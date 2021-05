Wymyśliła setki niskobudżetowych zabaw dla dzieci. Mówi, jakiej zabawki nigdy by nie kupiła

Ja, idąc do kogoś na urodziny, zawsze kupię książkę lub bilet do teatru, zoo, muzeum lub voucher na wydarzenie, bo uważam, że to jest bezpieczne i uniwersalne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o prezenty dla dzieci, to zależą one od wieku i zainteresowań. Moja 5-letnia córka kocha Lego, więc to jest dla niej idealny podarunek. Warto więc obserwować malucha i kupić mu to, co go najbardziej interesuje.