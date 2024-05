Wynajmował mieszkanie. Pokazał, co zastał po kilku miesiącach

Wynajem mieszkania może być dochodowym biznesem. Jednak każdy, kto podejmował się tego wyzwania, zdaje sobie sprawę, że całemu procesowi towarzyszy niemały stres. Lokatorzy potrafią czasem doprowadzić mieszkanie do prawdziwej ruiny, o czym na własnej skórze przekonał się pan Arek.

Jednak ślady po królikach to niejedyny problem. W cały mieszkaniu nie brakuje zniszczonych mebli, choć przed wynajęciem, do lokum został kupiony całkowicie nowy sprzęt. Teraz znajdujące się kanapy są pokryte odchodami i plamami z moczu. W kuchni szafki mają pourywane drzwiczki oraz szuflady. Wszędzie można też zauważyć porozrzucane śmieci.

Nawet na balkonie nie brakuje śmieci, co wyraźnie pokazuje wideo: zużyte, pomięte kartony, worki z niewiadomą zawartością przykrywają praktycznie całą posadzkę. Brud w mieszkaniu jest obecny nawet na listwach przypodłogowych, ścianach oraz suficie. Kolejną "niespodzianką" w kuchni jest dziura w płycie indukcyjnej.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!