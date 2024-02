Już nie mikrokawalerki. Młodzi wynajmują teraz "gotowce"

- Wydaje mi się, że to właśnie przez to, że mieszkałam przez dłuższy czas na tak małej powierzchni. Zaczęłam się przyzwyczajać do takich warunków i tylko tam czułam się "bezpiecznie". Ciężko to wytłumaczyć, ale to bardzo źle wpłynęło na moje zdrowie psychiczne - podkreśla w rozmowie z Wirtualną Polską.