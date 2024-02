"Małolaty zrobiły imprezę". Pokazał mieszkanie po wynajmie.

Inni utożsamiali się jednak z właścicielem, wyrażając wyrazy współczucia. "Pięć tysięcy kary i by się nauczyli! Kulturę wynosi się z domu. Brak słów na takie zachowanie"; "To jak oni w domach mają?! Ja, wychodząc z hotelu, zdejmuje pościel, zmywam naczynia, zamiatam, nawet śmieci znoszę do śmietnika..."; "Nóż w firance?! Bardzo współczuję najemców, trzymam kciuki za rozwiązanie sprawy" - czytamy w sekcji komentarzy.