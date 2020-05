Wypadanie włosów. Wykorzystaj domowe metody na wzmocnienie osłabionych pasm

Wypadanie włosów jest dosyć powszechnym zjawiskiem. Powodów może być naprawdę wiele, ale wszystko zależy od kwestii indywidualnych. Czasami może się zdarzyć, że wystarczy wprowadzenie nowych nawyków w pielęgnacji, aby uporać się z wypadaniem włosów. Jeśli jesteś ciekawa, co możesz zrobić, koniecznie zapoznaj się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi domowych metod.

Wypadanie włosów – dlaczego pasma są osłabione?

Wypadanie włosów – skuteczne zioła i witaminy

Pewnie w pierwszym odruchu zamierzasz wybrać suplement diety przeznaczony do stosowania przy wypadających włosach. Pamiętaj, aby uważnie przeczytać skład wybranego preparatu, w przeciwnym razie łykanie witamin na niewiele się przyda. Wybieraj preparaty zawierające w sobie wyciąg z ziół : pokrzywy , zielonej herbaty , skrzypu polnego . Pomocny będzie także cynk , krzem, witamina A, B5, C i E. Dzięki nim skutecznie uzupełnisz niedobory, ale nawet najlepszy suplement nie zastąpi zbilansowanej diety . Chcąc zapobiec wypadaniu włosów koniecznie zjadaj dużo owoców , warzyw strączkowych i nabiału.

Wypadanie włosów – domowe olejowanie

Olejowanie włosów jest świetnym sposobem na wzmocnienie pasm i zniwelowanie problemu wypadania. Jeżeli zaczniesz regularnie wcierać naturalne olejki, w krótkim czasie zauważysz diametralną różnicę. Do olejowania włosów najlepiej wykorzystać:

Wypadanie włosów – jajeczna maseczka

Równie świetnym pomysłem do wykorzystania przy wypadaniu włosów jest domowa maseczka. Do jej przygotowania potrzebujesz jedynie 2 jajek. Oddziel białka od żółtek, a następnie wetrzyj te drugie we włosy i potrzymaj na głowie przez 30 minut. Możesz także ubić białka na pianę i połączyć z żółtkami – wówczas maskę trzymaj na włosach przez 20 minut (głowę owiń ręcznikiem albo folią aluminiową). Oba warianty domowej maseczki świetnie nawilżą i odżywią pasma. Jak widzisz, sposoby na wypadanie włosów są proste oraz bardzo skuteczne.