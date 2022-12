Wypij w trakcie imprezy. Tak unikniesz kaca

Jeśli obawiamy się kaca, zapewnijmy sobie co najmniej osiem godzin snu po imprezie. W trakcie zabawy pamiętajmy też, by pić więcej wody, najlepiej z cytryną, niż alkoholu. To jednak niejedyne triki. Warto bowiem też pamiętać o odpowiednim jadłospisie. Uwrażliwiony żołądek ze spokojem następnego dnia przyjmie m.in. jajka na miękko, domowy, dość tłusty rosół lub kwaśną zupę (żurek i kapuśniak sprawdzą się idealnie). Aby przetrwać alkoholowe zatrucie, zaopatrzmy się również w owoce z wysoką zawartością witaminy C. To waśnie te produkty pomogą w pozbywaniu się toksyn z organizmu.