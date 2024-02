Wypoczywa na Malediwach. Wskoczyła w sukienkę z odkrytymi plecami

Izabela Janachowska postanowiła uciec z pochmurnej Polski w ciepłe kraje. Wraz z mężem Krzysztofem Jabłońskim i synkiem Chrisem od przeszło tygodnia bawi się na Malediwach , co skrzętnie relacjonuje na instagramowym profilu obserwowanym przez niespełna pół miliona internautów.

Warto zainwestować w podobny model, ponieważ bez wątpienia stanie się on niezbędnikiem letniej garderoby i posłuży przez lata. Taki klasyk nie ma bowiem swojego "terminu przydatności". Nigdy nie wyjdzie z mody.

Ekspertka od tematyki ślubnej postawiła na fason z grubymi ramiączkami, głębokim dekoltem, ale też odkrytymi plecami , co sprawiło, że kreacja wyglądała bardziej interesująco. Plażowa stylizacja została uzupełniona złotymi kolczykami i okularami przeciwsłonecznymi w stylu retro. Czego chcieć więcej na wakacjach?

