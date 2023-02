Wypróbuj ten prosty trik. Nożyczki będą ostre jak brzytwa

Skuteczna metoda na tępe nożyczki

Do naostrzenia nożyczek sprawdzi się także papier ścierny o stopniu gradacji od 200 do 150. Zanim rozpoczniemy czynność, złóżmy materiał na pół tak, aby powłoka ścierna znajdowała się do zewnętrznej strony. Następnie potnijmy papier nożyczkami w paski. Po ok. 10-20 cięciach ostrza powinny znów działać. Tak samo, jak w przypadku folii aluminiowej, po zakończonym ostrzeniu warto przetrzeć nożyczki i ocenić ich poziom naostrzenia.