Wyrzucasz listy do kosza? Narażasz się na kłopoty

Jeśli dojdzie do kradzieży komputera czy też włamania na pocztę, złodziej otrzyma dostęp do bardzo cennych informacji. Pamiętaj o założeniu hasła, zarówno na komputer, jak i na telefon. Nie powinien być to ciąg cyfr czy data urodzenia, czyli nic, co mogłoby być łatwe do odgadnięcia. W ten sposób uchronisz się przed ewentualnym wyciekiem danych.