Wyrzucasz tam zużyty filtr z dzbanka? Popełniasz błąd

Okazuje się, że wiele osób umieszcza całe zużyte filtry w koszu na surowce wtórne nadające się do przetworzenia. To błąd. Aby poprawni zutylizować odpad, trzeba najpierw przeciąć plastikowe opakowanie.

Poprawna segregacja większości wkładów powinna się zacząć właśnie od rozdzielenia poszczególnych elementów zużytego filtra. Zazwyczaj obudowa wykonana jest z plastiku, który należy wyrzucić do kosza właśnie na te opady (żółtego). Wnętrze do zmieszanych.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!